Тренер "Монако" Ковач похвалил Головина

Наставник "Монако" Нико Ковач высоко отозвался об игре полузащитника своей команды Александра Головина.

Напомним, что в воскресном матче с "Нимом" (4:3) россиянин забил три гола и сделал один ассист.

"Это фантастический футболист, я очень рад за него. Это был его первый выход в стартовом составе за длительный период. Головин - топ-игрок. Он невероятно хорошо бьёт по воротам, а также отлично пасует. Головин - лучший игрок матча, в этом нет никаких сомнений", - сказал Ковач.

24-летний Головин пропустил более четырёх месяцев из-за травмы, а после возвращения в строй забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 7 матчах.

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