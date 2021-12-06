Тренер "Монако" Ковач похвалил Головина

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Тренер "Монако" Ковач похвалил Головина

Фото инстаграм Александра Головина

Наставник "Монако" Нико Ковач поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина.

"Те, кто вышел на замену в матче с "Метцем", были хороши. В частности, Головин. Нам это нужно", - приводит слова Ковача AFP.

Напомним, что россиянин вышел на замену на 58-й минуте и в концовке матча сделал ассист на Виссама Бен-Йеддера.

Всего в текущем сезоне Головин провёл за "Монако" 20 игр, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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