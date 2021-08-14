Тренер "Монако" Ковач прокомментировал травму Головина

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Тренер "Монако" Ковач прокомментировал травму Головина

Фото твиттер "Монако"

Наставник "Монако" Нико Ковач сделал заявление по поводу повреждения российского полузащитника Александра Головина.

По словам тренера, 25-летний хавбек рискует пропустить первый матч 4-го раунда квалификации Лиги Чемпионов против "Шахтёра".

"Он получил сильный удар. И мы не могли убрать его с поля, поскольку у нас к этому моменту не осталось замен. Посмотрим. Головин - важный игрок для нас. Если это просто ушиб, то он будет готов к игре с "Шахтёром". Если что-то посерьёзнее, мы не будем рисковать его здоровьем", - сказал Ковач.

"Монако" примет "Шахтёр" во вторник, 17 августа. Победитель этого противостояния сыграет в групповом этапе ЛЧ.

В новом сезоне Головин сыграл за монегасков 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. У него, предположительно, проблемы с мышцей правого бедра.

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