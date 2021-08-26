Тренер "Монако" Ковач прокомментировал вылет из Лиги Чемпионов от "Шахтёра"

Фото сайт "Монако"

Наставник "Монако" Нико Ковач высказался после ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги Чемпионов против "Шахтёра".

Монегаски после домашнего поражения 0:1 вели в два гола к перерыву, однако впоследствии дважды пропустили и вылетели в Лигу Европы.

"Если мы возьмём 210 сыгранных минут, то на протяжении 190 минут мы доминировали. Иногда футбол жесток, но я горжусь своими парнями. Они заставили "Шахтёр" играть в несвойственный футбол - длинные передачи, мало игры в короткий пас. Я доволен той игрой, которую мы сегодня показали.

У Фолланда были неплохие шансы, но феноменально играл Пятов. Мы сами виноваты, что не смогли решить судьбу матча ещё в первом тайме. У нас были моменты, но эти замечательные сейвы Пятова... Возьмите статистику: у "Шахтёра" один удар в створ и два гола. Это может быть нечестно, но жизнь продолжается", - цитирует Ковача официальный сайт УЕФА.

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