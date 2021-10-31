Тренер "Монако" назвал причину поражения команды в матче с "Брестом"

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Тренер "Монако" назвал причину поражения команды в матче с "Брестом"

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

Главный тренер "Монако" Нико Ковач поделился мнением о поражении своей команды в матче 12-го тура чемпионата Франции с "Брестом" (0:2).

"Брест" больше заслужил победу, так как они проявили больше желания добиться успеха. Этого нам не хватило, так как мы играли с командой, которая борется за выживание в Лиге 1. Нельзя просто выйти на поле и думать, что победить будет просто. Я поздравляю соперника, они хорошо боролись. Игрой "Монако" я недоволен. Мы много владели мячом, но редко создавали моменты. Мы должны улучшать свою игру", - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

"Монако" с 17 очками остался на 10-й позиции в турнирной таблице Лиги 1.

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