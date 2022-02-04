Тренер "Монако" объяснил, почему Головин не тренируется с командой

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Тренер "Монако" объяснил, почему Головин не тренируется с командой

Фото инстаграм Александра Головина

Наставник "Монако" Филипп Клеман рассказал, что случилось с полузащитником Александром Головиным

Напомним, что в четверг россиянин по неизвестной причине пропустил тренировку.

"Головин заболел. Я не знаю, какой именно у него диагноз. Вскоре он будет сдавать тест на коронавирус", - цитирует Клемана L’Equipe.

В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 24 матча, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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