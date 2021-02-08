Тренер "Монако" оценил игру Головина, который сделал хет-трик
Главный тренер "Монако" Нико Ковач поделился мнением об игре российского полузащитника Александра Головина, который забил три мяча и отдал одну голевую передачу в матче чемпионата Франции с "Нимом" (4:3).
"Головин провел прекрасный матч. Он является фантастическим игроком, я очень рад за него. Александр впервые за долгое время вышел в стартовом составе и доказал, что он топовый футболист. Он владеет прекрасным ударом, а также отдает блестящие передачи. Нет никаких сомнений, что он стал игроком матча.
Я очень удивился, когда Головин решил выполнить штрафной удар. Обычно это делает Фабрегас. Но я знаю, как Алекс умеет бить", - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.
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