Тренер "Монако" оценил игру Головина в матче с "Марселем"

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Тренер "Монако" оценил игру Головина в матче с "Марселем"

Главный тренер "Монако" Нико Ковач прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина, который отдал две голевые передачи в матче 21-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (3:1).

"Я решил выпустить Головина в перерыве, так как нам не хватало мастерства в завершающей стадии. Он набирает форму и я доволен его игрой. Мы постепенно готовим его полноценное возвращение в строй. Посмотрим, сможет ли в следующем матче он сыграть с первых минут", - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" пять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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