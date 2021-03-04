Тренер "Монако" оценил игру Головина в матче со "Страсбуром"

Наставник "Монако" Нико Ковач поделился впечатлениями от игры полузащитника Александра Головина в поединке 28-го тура Лиги 1 против "Страсбура".

Напомним, что монегаски уступили со счётом 0:1, а российский хавбек вышел в стартовом составе и был заменён на 73-й минуте.

"Головин сыграл невзрачно? Таков закон спорта. Не думаю, что у него были проблемы с физикой. Просто бывает, что матч складывается для тебя не лучшим образом", - сказал Ковач.

В текущем сезоне 24-летний Головин сыграл за "Монако" 13 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

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