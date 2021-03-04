Тренер "Монако" оценил игру Головина в матче со "Страсбуром"

Теги монакострасбурнико ковачалександр головин

Тренер "Монако" оценил игру Головина в матче со "Страсбуром"

Наставник "Монако" Нико Ковач поделился впечатлениями от игры полузащитника Александра Головина в поединке 28-го тура Лиги 1 против "Страсбура".

Напомним, что монегаски уступили со счётом 0:1, а российский хавбек вышел в стартовом составе и был заменён на 73-й минуте.

"Головин сыграл невзрачно? Таков закон спорта. Не думаю, что у него были проблемы с физикой. Просто бывает, что матч складывается для тебя не лучшим образом", - сказал Ковач.

В текущем сезоне 24-летний Головин сыграл за "Монако" 13 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Тренер "Монако" рассказал, когда будет выпускать Головина в основном составе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов