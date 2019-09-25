Тренер "Монако" отметил прогресс Головина
Наставник "Монако" Леонарду Жардим поделился мнением об игре полузащитника своей команды Александра Головина.
"Головин перешёл к нам из чемпионата, который отличается от Лиги 1. Он постепенно прибавляет в игре, и это имеет свою значимость для команды. "Монако" дорожит всеми сильными игроками, которые у нас есть", - цитирует Жардима официальный сайт монегасков.
Во вторник "Монако" одержал первую победу в сезоне, обыграв "Ниццу" со счётом 3:1.
В этом матче Головин забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Головин прокомментировал первую победу "Монако" в сезоне. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Балотелли покурил в раздевалке перед дебютным матчем с "Ювентусом"
-
Главные новости дня: 24 сентября
-
"Телеспорт" подал в суд на Rambler Group из-за видео с моментами матчей Серии А, размещенных на "Чемпионат"
-
Три результативных действия Головина принесли "Монако" победу над "Ниццей"
-
"Барселона" обыграла "Вильярреал" и поднялась в топ-4 Примеры
Лента новостей
-
Почеттино прокомментировал вылет "Тоттенхэма" из Кубка Лиги
-
Тренер "Монако" отметил прогресс Головина
-
Агент Погба озвучил "Манчестер Юнайтед" финансовые требования по новому контракту
-
"Барселона" впервые за 11 лет пропустила в 6 стартовых матчах Примеры
-
Балотелли покурил в раздевалке перед дебютным матчем с "Ювентусом"
-
Боснийский баскетболист притворился Ибрагимовичем и фотографировался в США с фанатами шведа (видео)
-
Слуцкий: "За один день я набрал больше подписчиков в инстаграме, чем "Витесс" за всё время"
-
Головин прокомментировал первую победу "Монако" в сезоне
-
Месси рискует пропустить следующий матч "Барселоны"
-
Президент РФС Дюков: "Финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге станет лучшим в истории"
-
"Ювентус" теряет Данило
-
Главные новости дня: 24 сентября
-
УЕФА изменил формат Лиги Наций
-
"Барселона" - "Вильярреал" - 2:1 (видеообзор матча Примеры)
-
"Брешия" - "Ювентус" - 1:2 (видеообзор матча Серии А)
-
Роналду вызвал гнев ФИФА
-
"Телеспорт" подал в суд на Rambler Group из-за видео с моментами матчей Серии А, размещенных на "Чемпионат"
-
Вальверде прокомментировал травму Месси
-
2
Три результативных действия Головина принесли "Монако" победу над "Ниццей"
-
"Ювентус" добыл выездную победу над "Брешией"