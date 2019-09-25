Тренер "Монако" отметил прогресс Головина

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Тренер "Монако" отметил прогресс Головина

Наставник "Монако" Леонарду Жардим поделился мнением об игре полузащитника своей команды Александра Головина.

"Головин перешёл к нам из чемпионата, который отличается от Лиги 1. Он постепенно прибавляет в игре, и это имеет свою значимость для команды. "Монако" дорожит всеми сильными игроками, которые у нас есть", - цитирует Жардима официальный сайт монегасков.

Во вторник "Монако" одержал первую победу в сезоне, обыграв "Ниццу" со счётом 3:1.

В этом матче Головин забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Головин прокомментировал первую победу "Монако" в сезоне. | http://soccernews.ru
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