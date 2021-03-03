Тренер "Монако" рассказал, когда будет выпускать Головина в основном составе
Главный тренер "Монако" Нико Ковач рассказал, что он будет выпускать Александра Головина в основном составе, когда российский полузащитник будет полностью здоров.
"Игра Головина в стартовом составе зависит от медицинского штаба. Как только нам разрешал, Алекс будет играть в основе. Он способен сыграть на обоих флангах, а также на позиции "десятки". Последний вариант является приоритетным. Мы довольны тем, как он влияет на команду, и его игрой", - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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