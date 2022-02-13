Тренер "Монако" рассказал о состоянии Головина
Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен
Главный тренер "Монако" Филипп Клеман рассказал о состоянии российского полузащитника Александра Головина.
"Головин восстанавливается после травм. Он хорошо работает на тренировках и постепенно возвращается в строй. Впрочем, пока что он не готов играть больше 30 минут", – приводит слова Клемана RMC Sport.
В нынешнем сезоне 25-летний Головин провел за "Монако" 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Реал" огласил заявку на матч с ПСЖ в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дортмундская "Боруссия" одержала крупную победу и приблизилась к "Баварии"
-
"Ливерпуль" с трудом победил худшую команду АПЛ
-
Кудряшов забил гол в чемпионате Турции. "Антальяспор" крупно победил
-
"Реал" огласил заявку на матч с ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
У Почеттино сильно испортились отношения с руководством ПСЖ
Лента новостей
-
"Аякс" одержал крупную победу в Эредивизии, забив пять голов
-
Рамос не сыграет в матче с "Реалом"
-
"Бетис" с хоккейным счетом победил "Леванте" и остался в топ-3 Ла Лиги
-
Тренер "Монако" рассказал о состоянии Головина
-
Лапорта оценил шансы "Барселоны" выиграть Ла Лигу
-
Дортмундская "Боруссия" одержала крупную победу и приблизилась к "Баварии"
-
"Страсбур" победил "Анжер" и приблизился к зоне Лиги чемпионов
-
Триппьер принес "Ньюкаслу" победу над "Астон Виллой"
-
"Тоттенхэм" потерпел третье поражение подряд в АПЛ
-
"Ливерпуль" с трудом победил худшую команду АПЛ
-
"Базель" Чалова проиграл битву за 2-е место в чемпионате Швейцарии
-
Кудряшов забил гол в чемпионате Турции. "Антальяспор" крупно победил
-
Гол Хендрикса помог "Фейеноорду" победить в чемпионате Нидерландов
-
"Шахтер" продлил контракты с двумя молодыми талантами
-
"Валенсия" проиграла "Алавесу" в матче Ла Лиги
-
"Реал" огласил заявку на матч с ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
У Почеттино сильно испортились отношения с руководством ПСЖ
-
Юри Алберто оценил шансы "Зенита" выиграть Лигу Европы
-
"Монако" Головина сыграл вничью с "Лорьяном"
-
Рангник хочет видеть Тен Хага в "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13