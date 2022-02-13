Тренер "Монако" рассказал о состоянии Головина

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Тренер "Монако" рассказал о состоянии Головина

Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен

Главный тренер "Монако" Филипп Клеман рассказал о состоянии российского полузащитника Александра Головина

"Головин восстанавливается после травм. Он хорошо работает на тренировках и постепенно возвращается в строй. Впрочем, пока что он не готов играть больше 30 минут", – приводит слова Клемана RMC Sport.

В нынешнем сезоне 25-летний Головин провел за "Монако" 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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