Тренер "Монако" рассказал о состоянии Головина, переболевшего коронавирусом

Фото твиттер "Монако"

Наставник "Монако" Нико Ковач прокомментировал ситуацию с возвращением в строй полузащитника Александра Головина.

"Мы должны действовать согласно протоколу, чтобы позволить Головину вернуться в общую группу. Мы не намерены рисковать. Футбол очень важен, но самым главным остаётся здоровье игроков. Нужно сдать отрицательный тест на COVID, а потом пройти медицинское обследование, чтобы полноценно вернуться в игру. Мы не хотим поступать неразумно независимо от того, что поставлено на карту. Если медицинский штаб скажет, что всё в порядке, то Головин будет в общей группе. В противном случае будут соблюдены все меры предосторожности, и он присоединится к нам в следующих матчах", - цитирует Ковача официальный сайт монегасков.

О заражении 24-летнего россиянина коронавирусом стало известно 27 апреля. По данным "СЭ", в пятницу он сдал первый отрицательный тест на COVID, повторный - сегодня.

В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 21 матч, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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