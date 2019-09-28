Тренер "Монако" рассказал, в чём Головин превосходит Фабрегаса

Наставник "Монако" Леонарду Жардим сравнил игровые характеристики полузащитников своей команды Александра Головина и Сеска Фабрегаса.

"Головин прогрессирует. Он больше соответствует позиции "восьмёрки", чем Фабрегас. Россиянин лучше обостряет", - сказал Жардим.

В текущем сезоне 23-летний Головин сыграл за "Монако" 6 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. В активе 32-летнего Фабрегаса 4 игры и 1 результативная передача.

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