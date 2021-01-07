Тренер "Монако" высказался о возвращении Головина на поле

Наставник "Монако" Нико Ковач дал комментарии по поводу игры полузащитника Александра Головина во вчерашнем матче против "Лорьяна" (5:2).

Напомним, что россиянин появился на поле впервые с конца августа. Выйдя на замену во втором тайме, хавбек забил спустя 10 секунд.

"Во-первых, мы очень рады, что Головин снова с нами. Для нас это как приход нового игрока, потому что до этого он принял участие всего в двух матчах. Честно говоря, я хотел выпустить его на несколько минут раньше, но резервный арбитр посчитал, что на его гетрах было недостаточно клейкой ленты, что не соответствовало регламенту. В итоге всё удачно сложилось для нас. Головин вышел и забил почти первым касанием. Мы очень рады его возвращению. Уверен, он поднимет уровень команды", - сказал Ковач в интервью клубной пресс-службе.

24-летнему Головину потребовалось более четырёх месяцев на восстановление после надрыва мышцы задней поверхности бедра.

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