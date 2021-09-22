Тренер "Монако" ярко высказался о Головине
Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен
Главный тренер "Монако" Нико Ковач поделился мнением о российском полузащитнике команды Александре Головине.
"Для нас Головин — это гарант качества, он очень важен с точки зрения нашей игры. Нам нужно следить за тем, чтобы он был в форме. Я очень доволен им. Он очень умный парень, немного замкнутый и не считающий себя звездой. Когда я возглавил "Монако", то сказал ему, что с такими качествами, которыми он обладает, ему необходимо забивать больше голов и чаще снабжать партнеров результативными передачами. Такой игрок как он должен забивать 10 мячей и отдавать по 10 голевых передач за сезон", - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне 25-летний Головин провел за "Монако" девять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Головин забил в 100-м матче за "Монако". | http://soccernews.ru
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