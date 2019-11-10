Тренер "Монако" Жардим дал оценку игре Головина

Наставник "Монако" Леонарду Жардим высказался об игре полузащитника своей команды Александра Головина.

"Головин прибавляет в тактическом плане и должен также прибавить в завершении атак. Да, сегодня он забил, но он мог отличиться ещё 1-2 раза, если бы сыграл точнее. Тем не менее, он продолжает работать, это молодой прогрессирующий игрок, на которого мы очень рассчитываем", - цитирует Жардима официальный сайт монегасков.

Стоит отметить, что в текущем сезоне 23-летний Головин забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 12 матчах.

"Монако" после провального старта исправил ситуацию и уже занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1.

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