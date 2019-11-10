Тренер "Монако" Жардим дал оценку игре Головина

Теги александр головинлеонарду жардиммонако

Тренер "Монако" Жардим дал оценку игре Головина

Наставник "Монако" Леонарду Жардим высказался об игре полузащитника своей команды Александра Головина.

"Головин прибавляет в тактическом плане и должен также прибавить в завершении атак. Да, сегодня он забил, но он мог отличиться ещё 1-2 раза, если бы сыграл точнее. Тем не менее, он продолжает работать, это молодой прогрессирующий игрок, на которого мы очень рассчитываем", - цитирует Жардима официальный сайт монегасков.

Стоит отметить, что в текущем сезоне 23-летний Головин забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 12 матчах.

"Монако" после провального старта исправил ситуацию и уже занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1.

Не пропустите: Головин прокомментировал свой победный гол в матче с "Дижоном". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити": чего ждать от главного английского противостояния на данный момент?

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити": чего ждать от главного английского противостояния на данный момент?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 15 33
2 Ростов Ростов 16 30
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 15 30
4 Краснодар Краснодар 15 29
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 15 27
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 15 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 15 13
Полная таблица

топ-5 тегов