Тренер "Монако" Жардим получил дисквалификацию

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Тренер "Монако" Жардим получил дисквалификацию

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим получил дисквалификацию за критику судей во время матча 24-го тура чемпионата Франции против "Монпелье".

Как сообщает официальный сайт Лиги 1, португальский специалист наказан баном на одну игру. Однако отстранение вступит в силу только 19 февраля, поэтому в поединке с "Нантом", который запланирован на 16 февраля, наставник монегасков сможет присутствовать на скамейке.

А вот в гостевом матче 26-го тура чемпионата с "Лионом" Жардим будет иметь право находиться только на трибунах. Встреча состоится 24 февраля.

По итогам 24 туров "Монако" занимает 18-е место в турнирной таблице первенства, имея в своём активе 19 очков.

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