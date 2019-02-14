Тренер "Монако" Жардим получил дисквалификацию
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим получил дисквалификацию за критику судей во время матча 24-го тура чемпионата Франции против "Монпелье".
Как сообщает официальный сайт Лиги 1, португальский специалист наказан баном на одну игру. Однако отстранение вступит в силу только 19 февраля, поэтому в поединке с "Нантом", который запланирован на 16 февраля, наставник монегасков сможет присутствовать на скамейке.
А вот в гостевом матче 26-го тура чемпионата с "Лионом" Жардим будет иметь право находиться только на трибунах. Встреча состоится 24 февраля.
По итогам 24 туров "Монако" занимает 18-е место в турнирной таблице первенства, имея в своём активе 19 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|24
|49
|3
|Лион
|24
|43
|4
|Сент-Этьен
|24
|40
|5
|Монпелье
|23
|37
|6
|Марсель
|24
|37
|7
|Ницца
|24
|37
|8
|Ренн
|24
|36
|9
|Страсбур
|24
|35
|10
|Реймс
|24
|35
|11
|Ним
|24
|33
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Нант
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|27
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|23
|20
|18
|Монако
|24
|19
|19
|ФК Кан
|24
|18
|20
|Генгам
|23
|14