Тренер "Монпелье" обвинил Неймара в высокомерии
Наставник "Монпелье" Мишель Тер-Закарян подверг критике поведение нападающего ПСЖ Неймара во время матча с его командой в минувшую субботу.
"Неймар отличный игрок, и жаль, что в конце игры он завёлся. У него такой стиль игры, который всегда провоцирует соперников. Но когда его бьют по ногам, он всегда плачет. Бразилец находится немного на грани и высокомерен с остальными. Сказал ему, что он должен уважать людей. Когда тебя боготворят, нужно демонстрировать правильные ценности. Его отношение с тех пор, как он приехал в Лигу 1 во Франции, видно всем. Неймар перегибает палку, заводит людей и плохо высказывается", - цитирует тренера Goal.com.
Напомним, что ПСЖ в гостях обыграл "Монпелье" со счётом 3:1, а Неймар в этом матче забил гол и сделал ассист.
Минувшим летом 27-летний форвард хотел покинуть французский клуб и вернуться в "Барселону", но парижане его не отпустили.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
|39
|2
|Марсель
|17
|34
|3
|Лилль
|17
|28
|4
|Ренн
|16
|27
|5
|Бордо
|17
|26
|6
|Нант
|17
|26
|7
|Лион
|17
|25
|8
|Сент-Этьен
|17
|25
|9
|Реймс
|16
|24
|10
|Монпелье
|17
|24
|11
|Монако
|16
|24
|12
|Анжер
|17
|24
|13
|Ницца
|17
|23
|14
|Брест
|17
|21
|15
|Страсбур
|17
|21
|16
|Дижон
|17
|16
|17
|Амьен
|16
|16
|18
|Метц
|17
|15
|19
|Тулуза
|17
|12
|20
|Ним
|16
|12