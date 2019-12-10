Тренер "Монпелье" обвинил Неймара в высокомерии

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Тренер "Монпелье" обвинил Неймара в высокомерии

Наставник "Монпелье" Мишель Тер-Закарян подверг критике поведение нападающего ПСЖ Неймара во время матча с его командой в минувшую субботу.

"Неймар отличный игрок, и жаль, что в конце игры он завёлся. У него такой стиль игры, который всегда провоцирует соперников. Но когда его бьют по ногам, он всегда плачет. Бразилец находится немного на грани и высокомерен с остальными. Сказал ему, что он должен уважать людей. Когда тебя боготворят, нужно демонстрировать правильные ценности. Его отношение с тех пор, как он приехал в Лигу 1 во Франции, видно всем. Неймар перегибает палку, заводит людей и плохо высказывается", - цитирует тренера Goal.com.

Напомним, что ПСЖ в гостях обыграл "Монпелье" со счётом 3:1, а Неймар в этом матче забил гол и сделал ассист.

Минувшим летом 27-летний форвард хотел покинуть французский клуб и вернуться в "Барселону", но парижане его не отпустили.

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