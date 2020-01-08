Тренер "Монтеррея" раскритиковал Клоппа

Теги монтеррейюрген клоппливерпуль

Тренер "Монтеррея" раскритиковал Клоппа

Наставник "Монтеррея" Антонио Мохамед высказался о поведении тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на матче клубного чемпионата мира.

"Клопп проявил ко мне неуважение. Он выпрашивал желтую карточку, так как по его мнению, мои футболисты часто фолили на Салахе. А когда я ответил, что футболиста "Ливерпуля" нужно удалить, он посмеялся надо мной, показав мне язык.

Первой реакцией был смех, но потом я начал злиться. Я потерял контроль над собой. Не помню, что я наговорил ему. Не знаю, хорошей или плохой была моя реакция, но это были мои эмоции", - приводит слова Мохамеда Enganche.

Напомним, что "Монтеррей" и "Ливерпуль" встретились в полуфинале клубного чемпионата мира, победителем которого в итоге стал мерсисайдский клуб.

Читайте также: Клопп высказался о дебюте Минамино за "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" на классе обыгрывает соседей по городу и делает огромный шаг в финал Кубка Лиги! Кажется, Сульшер будет уволен!

"Манчестер Сити" на классе обыгрывает соседей по городу и делает огромный шаг в финал Кубка Лиги! Кажется, Сульшер будет уволен!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов