Тренер "Монтеррея" раскритиковал Клоппа

Наставник "Монтеррея" Антонио Мохамед высказался о поведении тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на матче клубного чемпионата мира.

"Клопп проявил ко мне неуважение. Он выпрашивал желтую карточку, так как по его мнению, мои футболисты часто фолили на Салахе. А когда я ответил, что футболиста "Ливерпуля" нужно удалить, он посмеялся надо мной, показав мне язык.

Первой реакцией был смех, но потом я начал злиться. Я потерял контроль над собой. Не помню, что я наговорил ему. Не знаю, хорошей или плохой была моя реакция, но это были мои эмоции", - приводит слова Мохамеда Enganche.

Напомним, что "Монтеррей" и "Ливерпуль" встретились в полуфинале клубного чемпионата мира, победителем которого в итоге стал мерсисайдский клуб.

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