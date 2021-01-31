Тренер московского "Динамо" объяснил, почему не играют Комличенко и Игбун
Тренер московского "Динамо" Волкан Булут рассказал, почему в последних товарищеских матчах не принимали участие нападающие Николай Комличенко и Сильвестр Игбун.
"У Комличенко и Игбуна были небольшие проблемы. Сейчас они восстанавливаются, и я надеюсь, что мы увидим их на следующей неделе", - приводит слова Булута официальный сайт московского клуба.
В нынешнем сезоне 25-летний Комличенко провел за "Динамо" 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. На счету 30-летнего Игбуна один забитый мяч в 12 поединках.
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