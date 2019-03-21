Тренер на день. Вспоминаем специалистов, которые совсем мало поработали в новых клубах

У великого Пола Скоулза в «Олдэме» ничего не получилось – всего-то он пробыл в нём месяц. Но он не один такой.

А ведь могло всё получится, Скоулзи! История того, как один из величайших полузащитников Англии вернулся в клуб детства для того, чтобы поднять его из низов, импонировала многим романтикам.

К сожалению, окончилось всё быстро: через 31 день «рыжий принц» всхлипывал: «Фанаты, игроки, мои друзья и семья все знали, как я был горд и рад взяться за эту задачу. Но за тот короткий срок, что я здесь пробыл, мне стало прекрасно понятно, что я работать, как планировал, не смогу».

История стала сенсацией, но знаете, что? Как показывает история, многие другие были бы рады проработать хотя бы 30 дней…

Марсело Бьелса («Лацио») – 2 дня

Всего матчей: 0; Выиграно: 0; Ничей: 0; Проиграно: 0

Шестого июля 2016 года Марсело Бьелса был назначен главным тренером «Лацио» из Серии А. Восьмого июля 2016 года он покинул свой пост. Как оказалось, он был обижен на то, что его обманули – руководство обещало ему совершенно другие планы относительно трансферного окна. Чтобы не тянуть, он сразу же и сбежал. Клуб же попытался засудить его на 50 млн. евро.

Брайан Клаф («Лидс») – 44 дня

Всего матчей: 7; Выиграно: 1; Ничей: 3; Проиграно: 3

Короткий, но знаменитый момент из биографии Клафа. Про эти 44 дня написана книга и снят кинофильм. В 1974 на «Элланд Роуд» Брайан Клаф прибыл, чтобы перенять команду у Дона Реви, который, добившись чемпионства, отправился тренировать Англию.

С первого же дня знаменитый специалист стал ругаться с каждым, кого встречал. После того, как он завоевал четыре очка из 12 возможных, его отправили восвояси. В отместку он выиграл два Кубка Чемпионов с «Ноттингем Форест».

Лирой Росеньор («Торки Юнайтед») – 10 минут

Всего матчей: 0; Выиграно: 0; Ничей: 0; Проиграно: 0

Лирой Росеньор был счастлив – его сделали главным тренером «Торки». Одна беда: почти сразу же клуб попал под управление консорциума, который без малейших колебаний отправил новоиспечённого менеджера в отставку – спустя 10 минут после его назначения! Это рекорд английского футбола, который вряд ли когда-нибудь будет побит.

Лес Рид («Чарльтон») – 41 день

Всего матчей: 8; Выиграно: 1; Ничей: 1; Проиграно: 6

За 41 день своего правления Лес Рид выиграл лишь единожды, а в Кубке Лиги его подопечные уступили «Вайкомбу» из Лиги Два. Человек со звучным литературным прозвищем «Les Misérables» был уволен в канун Рождества. Впоследствии он проделал достойную работу на позиции главы футбольного развития «Саутгемптона».

Алекс Маклиш («Ноттингем Форест») – 40 дней

Всего матчей: 7; Выиграно: 1; Ничей: 2; Проиграно: 4

Не успел он потопить «Бирмингем» и вернуть его в Чемпионшип, как Алекс Маклиш принялся за «Ноттингем», который в сезоне 2012/13 хотел подняться в АПЛ. Продержался он 40 дней, после которых ушёл «по обоюдному согласию» из-за тёрок с кувейтскими владельцами.

Стив Коппелл («Манчестер Сити») – 33 дня

Всего матчей: 6; Выиграно: 2; Ничей: 1; Проиграно: 3

Решив на какое-то время отдохнуть от «Кристал Пэлас», Стив Коппелл решил потренировать неудачливый «Сити». В 1996 году «горожане» мало на что надеялись, поэтому сложно сказать, какое именно «давление» так подействовало на наставника, что тот ушёл из команды уже через шесть игр.

Пол Харт («Куинз Парк Рейнджерс», 2009/10) – 28 дней

Всего матчей: 5; Выиграно: 1; Ничей: 2; Проиграно: 2

Харт чаще всего долго в клубах не оставался, но 28 дней оказались рекордом даже для него. На «Лофтус Роуд» он пробыл меньше месяца – во многом благодаря агрессивному владельцу Флавио Бриаторе. Это ещё одно увольнение «по обоюдному согласию».

Мики Адамс («Суонси», 1997) – 13 дней

Всего матчей: 3; Выиграно: 0; Ничей: 0; Проиграно: 3

В девяностых за 18 месяцев «Суонси» сменил шестерых тренеров. Адамс продержался менее двух недель. Как это часто бывает, причиной стало отсутствие обещанных денег на трансферы. Удивительным образом Адамс проработал подольше других наставников в тот период.

Дэйв Бассетт («Кристал Пэлас», 1984) – 4 дня

Всего матчей: 0; Выиграно: 0; Ничей: 0; Проиграно: 0

Бассетт пробыл в «Пэласе» так мало, что даже не успел подписать с ним контракт. Что-то пошло не так, и он вернулся в Уимблдон.

Мартин Линг («Кембридж Юнайтед», 2009) – 9 дней

Всего матчей: 0; Выиграно: 0; Ничей: 0; Проиграно: 0 [Впоследствии, после ухода директора клуба, Линг вернулся на 87 матчей]

Несмотря на то, что его предшественник ушёл из клуба из-за «проблем» с директором, Линг без страха принял приглашение. Спустя девять дней он тоже уходил – и тоже из-за директора.

Кевин Каллис («Суонси», 1996) – 8 дней

Всего матчей: 2; Выиграно: 0; Ничей: 0; Проиграно: 2

Одна неделя, две игры – и Каллис уже пакует вещи. Кто-то говорит, что он ушёл. Кто-то, что его уволили.

Билли Маккинли («Уотфорд») – 8 дней

Всего матчей: 2; Выиграно: 1; Ничей: 1; Проиграно: 0

Всё произошло так быстро. Сначала он стал тренером первого состава Оскара Гарсии, а затем, после ухода испанца, полноценным коучем. Но даже две игры без поражения не помешали руководству уже спустя восемь дней назначить менеджером Славишу Йокановича, который, будем справедливы, вывел «шершней» в АПЛ.

Юрий Сергеев

