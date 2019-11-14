Тренер "Нефтехимика" посетовал, что интерес ЦСКА отвлекает Макарова от футбола

Наставник "Нефтехимика" Юрий Уткульбаев выразил мнение, что слухи о желании ЦСКА купить полузащитника Дениса Макарова мешают ему показывать свой лучший футбол.

"Конечно, молодому человеку непросто справиться со всем этим - с интервью, вниманием. В какой-то момент это, может, мотивировало, но сейчас мы немного устали от этого - мы все вместе устали", - сказал Уткульбаев.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист присоединится к ЦСКА зимой за 20 миллионов рублей (280 тысяч евро).

Макаров забил 11 голов в 18 матчах текущего розыгрыша ФНЛ. Он является лучшим бомбардиром "Нефтехимика".

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