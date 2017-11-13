Тренер Нигерии: "Мы разочарованы, что Месси не сыграет против нас"

Наставник сборной Нигерии Гернот Рор поделился ожиданиями от матча против Аргентины.

"Отсутствие или присутствие Месси не так много изменит, на самом деле, потому что у нас есть план игры, и мы будем придерживаться его. Это для нас не проблема. С другой стороны, мы разочарованы, что такой большой футболист не сыграет против нас. Но я все понимаю - он готовится к играм Лиги Чемпионов" - приводят слова Рора российские СМИ.

Читайте также: Батистута: "Я был в бешенстве, когда Месси побил мой рекорд в сборной Аргентины". | http://soccernews.ru