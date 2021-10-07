Тренер "Ньюкасла" высказался о покупке клуба саудовцами
Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс поделился мнением о приобретении клуба фондом из Саудовской Аравии.
"Я бы хотел продолжить работу, получить шанс показать новым владельцам свои навыки. Но надо оставаться реалистом: они могут захотеть назначить нового тренера с самого начала. Обычно новые владельцы так и поступают. Я уже давно в футболе и знаю об этом.
Решение не от меня зависит, я принимаю это и приму то, что будет дальше. Мне нужно дождаться разговора с ответственными людьми. Если я в "Ньюкасле" не дойду до 1000 матчей за карьеру, то можно будет сказать, что такое могло случиться лишь со мной. Но я не думаю, что это будет жестоко по отношению ко мне. Это просто футбол.
Дело тут не во мне. Я с первого дня говорил, что покупка клуба – лучшее, что могло с ним произойти. Если этот прекрасный клуб сделает шаг вперед, я буду только рад.
Я действительно надеюсь, что начинается новая эпоха, и нельзя не быть взволнованным, читая, сколько у саудовцев денег", – сказал тренер.
Отметим, что сейчас в тренерской карьере английского специалиста насчитывается 999 матчей.
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