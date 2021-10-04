Тренер "Нюрнберга" Клаус высказался о возможном назначении в "Локомотив"

Теги локомотив москвафк нюрнбергроберт клаус

Тренер "Нюрнберга" Клаус высказался о возможном назначении в "Локомотив"

Фото: инстаграм "Нюрнберга"/Автор неизвестен

Главный тренер немецкого "Нюрнберга" Роберт Клаус прокомментировал информацию о том, что он может возглавить московский "Локомотив".

"Я впервые слышу об этом", — приводит слова Клауса Nordbayern. 

Ранее сообщалось, что на кандидатуре Клауса настаивает руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник. На посту наставника "железнодорожников" он может сменить Марко Николича. Другим кандидатом является экс-наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско. 

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