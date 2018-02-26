Тренер "Олимпиакоса" попал в больницу из-за броска в голову рулоном кассовой ленты

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Тренер "Олимпиакоса" попал в больницу из-за броска в голову рулоном кассовой ленты

Матч 23-го тура чемпионата Греции между ПАОК и "Олимпиакосом" был отменен из-за бесчинств фанатов хозяев, сообщает Greek Reporter.

Один из болельщиков попал рулоном кассовой ленты в голову главному тренера гостей Оскара Гарсию. Наставник в связи с этим был госпитализирован.

Стоит отметить, что в данный момент ПАОК лидирует в греческой лиге. "Олимпиакос" идет третьим, отставая от лидера на 6 очков.

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