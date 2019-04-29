Тренер "Оренбурга": "Мы не используем свои моменты, и футбольный бог за это наказывает"

Наставник "Оренбурга" Владимир Федотов рассказал, что думает о ничьей в матче с "Арсеналом" в рамках 26-го тура РПЛ (1:1).

"Хорошо, что отыгрались, хотя мы ничего не дали сопернику создать. Опять какой-то нелепый гол. Семь-восемь человек в штрафной - и допустили такой удар с добивания.

Но мы сами имели ряд очень хороших моментов. Но такой нелогичный футбол, не доводим дело до конца. Не используем свои моменты, и футбольный бог за это наказывает.

Тем не менее игроки молодцы, продолжили играть, выстрадали гол и ушли от поражения", - сказал Федотов.

После матча "Арсенал" вышел на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опередив "Спартак". "Оренбург" поднялся на седьмую позицию.

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