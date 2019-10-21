Тренер "Оренбурга": "Просматривается желание утопить нас руками арбитра"

2 Теги оренбургвладимир федотов

Тренер "Оренбурга": "Просматривается желание утопить нас руками арбитра"

Наставник "Оренбурга" Владимир Федотов пожаловался на судейство в российской Премьер-лиге.

Тренер выразил недовольство работой арбитра Василия Казарцева, который обслуживал матч 13-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".

"Два неназначенных пенальти в ворота соперника, ситуация с голом в наши ворота, где был офсайд, и как финал всего происходящего - драка на последних минутах. Вот неполный перечень событий из матча, которые заставляют говорить не просто о неквалифицированном, а именно о предвзятом, тенденциозном арбитраже Казарцева. Если бы такое отношение данного рефери к "Оренбургу" случилось впервые, можно было бы найти какие-то аргументы в его защиту. Однако проблема в том, что Казарцев уничтожает нашу команду третий раз.

Прошлый сезон, весной нынешнего года при грубых ошибках того же Казарцева мы проигрываем матчи "Анжи" и "Енисею". В трёх этих играх, включая матч с "Крыльями Советов", Казарцев показал нам пять красных карточек. Совпадение? Не думаю. Невозможно поверить, что предвзятой работы Казарцева не видит его руководитель, глава ДСИ Александр Егоров. Однако легко и чётко просматривается желание утопить "Оренбург" руками Казарцева", - сказал Федотов.

Напомним, что "Оренбург" в вышеупомянутом матче проиграл "Крыльям Советов" со счётом 0:1.

Подопечные Федотова занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Уткин - о "Зените": "Когда на команду работает практически весь российский футбол, то иногда она должна играть красиво". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пике:"Просматривается желание утопить нас руками Вальверде"

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пике:"Просматривается желание утопить нас руками Вальверде"

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии InStat

Опубликована символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии InStat

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 13 29
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 13 29
3 Краснодар Краснодар 13 27
4 Ростов Ростов 13 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 13 26
6 Урал Урал 13 17
7 Крылья Советов Крылья Советов 13 17
8 Уфа Уфа 13 16
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 13 15
10 Рубин Рубин 13 15
11 Спартак Москва Спартак Москва 13 15
12 Оренбург Оренбург 13 14
13 Сочи Сочи 13 13
14 Ахмат Ахмат 13 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 13 11
16 Тамбов Тамбов 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов