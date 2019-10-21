Тренер "Оренбурга": "Просматривается желание утопить нас руками арбитра"

Наставник "Оренбурга" Владимир Федотов пожаловался на судейство в российской Премьер-лиге.

Тренер выразил недовольство работой арбитра Василия Казарцева, который обслуживал матч 13-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".

"Два неназначенных пенальти в ворота соперника, ситуация с голом в наши ворота, где был офсайд, и как финал всего происходящего - драка на последних минутах. Вот неполный перечень событий из матча, которые заставляют говорить не просто о неквалифицированном, а именно о предвзятом, тенденциозном арбитраже Казарцева. Если бы такое отношение данного рефери к "Оренбургу" случилось впервые, можно было бы найти какие-то аргументы в его защиту. Однако проблема в том, что Казарцев уничтожает нашу команду третий раз.

Прошлый сезон, весной нынешнего года при грубых ошибках того же Казарцева мы проигрываем матчи "Анжи" и "Енисею". В трёх этих играх, включая матч с "Крыльями Советов", Казарцев показал нам пять красных карточек. Совпадение? Не думаю. Невозможно поверить, что предвзятой работы Казарцева не видит его руководитель, глава ДСИ Александр Егоров. Однако легко и чётко просматривается желание утопить "Оренбург" руками Казарцева", - сказал Федотов.

Напомним, что "Оренбург" в вышеупомянутом матче проиграл "Крыльям Советов" со счётом 0:1.

Подопечные Федотова занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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