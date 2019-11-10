Тренер "Оренбурга" раскритиковал судейство в матче с "Уфой"

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Тренер "Оренбурга" раскритиковал судейство в матче с "Уфой"
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов остался недоволен работой арбитра Михаила Вилкова в матче 16-го тура чемпионата России с "Уфой".

"Есть правила игры: когда футболист вводит мяч руками в своей штрафной и потом разбивают локтем лицо Деспотовичу на последних минутах, на мой взгляд это чистый 11-метровый и удаление. Сейчас как обычно посмотрят, вынесут вердикт, но нам это очков не прибавит. Не знаю, чем мы перед кем провинились, но дома, на мой взгляд, опять неадекватное судейство. Опять мне скажут, что надо заниматься своими тренировочными делами, но мы честно тренируемся, может чего-то не хватает, но тем не менее существуют правила игры в футбол, которые все должны соблюдать", - сказал Федотов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Благодаря ничьей "Оренбург" поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Уфа" вышла на 10-ю позицию.

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