Тренер "Оренбурга" снова раскритиковал судейство в РПЛ

Наставник "Оренбурга" Владимир Федотов в очередной раз остался недоволен работой арбитров в матчах российской Премьер-лиги.

В этот раз тренера не устроили решения судьи Алексея Еськова в ходе проигранного матча с "Ахматом" (1:2).

"Не только у меня есть вопросы к судейству, они есть у большей части населения страны. Обидно, что мы не смогли подарить болельщикам победу. На первый план в матче вышли ребята со свистком... Хочется извиниться перед болельщиками за очередное унижение, они приходят смотреть футбол. Мы отдаём всё на поле. Мы и дальше будем доставать из себя всё, чтобы радовать поклонников самоотдачей. Парни сделали всё, чтобы уйти от поражения", – сказал Федотов.

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