Тренер "Оренбурга" высказался о возможном назначении в "Спартак"



Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов заявил, что он не готов возглавить московский "Спартак", если ему поступит соответствующее предложение.

"В данный момент у меня работа. В "Оренбург" было вложено столько души, что вариант с переходом в "Спартак" невозможен", - приводят слова Федотова российские СМИ.

Напомним, что в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Оренбург" на выезде обыграл "Спартак" со счетом 2:1. После матча было объявлено об отставке Олега Кононова с поста наставника "красно-белых". В данный момент исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" назначен Сергей Кузнецов.

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