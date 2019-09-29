Тренер "Оренбурга" высказался о возможном назначении в "Спартак"

Теги спартак москваоренбургвладимир федотов

Тренер "Оренбурга" высказался о возможном назначении в "Спартак"
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов заявил, что он не готов возглавить московский "Спартак", если ему поступит соответствующее предложение.

"В данный момент у меня работа. В "Оренбург" было вложено столько души, что вариант с переходом в "Спартак" невозможен", - приводят слова Федотова российские СМИ.

Напомним, что в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Оренбург" на выезде обыграл "Спартак" со счетом 2:1. После матча было объявлено об отставке Олега Кононова с поста наставника "красно-белых". В данный момент исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" назначен Сергей Кузнецов.

Не пропустите: Гаттузо, скорее всего, возглавит итальянский клуб вместо "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" определил две кандидатуры на пост нового главного тренера

"Спартак" определил две кандидатуры на пост нового главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Ростов Ростов 11 23
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
6 Уфа Уфа 11 15
7 Урал Урал 11 14
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 11 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
10 Оренбург Оренбург 11 11
11 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
12 Рубин Рубин 11 11
13 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
14 Сочи Сочи 10 9
15 Ахмат Ахмат 10 9
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов