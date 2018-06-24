Тренер Панамы прокомментировал забитый гол в ворота Англии

Наставник сборной Панамы Эрнан Гомес прокомментировал игру с Англией (1:6).

"Это Бог даровал Балою гол. Он собирается покинуть сборную. И вот такой подарок сам себе сделал… Да, мы счастливы, что сумели забить гол на мундиале. Если честно, мы могли проиграть и крупнее. Англия забила отличные голы, и пенальти в наши ворота были честными. Невероятно эффективная сборная! Мы не сумели противостоять их стандартам. 5:0 в первом тайме - ужасный результат… Но Англия его заслужила.

Панама в футболе - ребенок, о котором никто ничего не знает. Не изучает наш стиль, тактику. Наверное, где-то это и помогло нам забить Англии" - приводят слова Гомеса российские СМИ.

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