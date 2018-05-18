Тренер ПАОКа заявил, что этот сезон в Греции является фашистским

Теги паокрэзван луческу

Тренер ПАОКа заявил, что этот сезон в Греции является фашистским

Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу заявил, что нынешний сезон в чемпионате Греции можно сравнить с фашистской Германией во время Второй мировой войны.

"Возможно, что лишь во время Второй мировой войны в фашистской Германии случилось то, что произошло в чемпионате Греции", - цитирует Луческу sport-fm.gr.

Напомним, что в этом сезоне владелец ПАОКа клуба Иван Саввиди выскочил на поле с пистолетом во время матча с АЕКом. За это ПАОКу засчитали техническое поражение, а также с клуба сняли три очка.

В итоге ПАОК занял второе место в греческой Суперлиге, а чемпионом стал АЕК.

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