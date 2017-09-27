Тренер "Партизана": "Динамо" хорошо владеет мячом, но в обороне они чувствуют себя некомфортно"

Главный тренер "Партизана" Мирослав Джукич поделился ожиданиями от матча с киевским "Динамо".

"Для нас примером будет гостевая игра "Динамо" против "Янг Бойз". Швейцарцы играли агрессивно и не позволили киевлянам сыграть. "Динамо" хорошо владеет мячом, но в обороне они чувствуют себя не комфортно. Мы попытаемся нейтрализовать их преимущество.

Все матчи в Европе очень трудные. Я ожидаю сложную игру завтра, все решат мелочи. "Партизан" постарается навязать свой футбол, но это будет непросто. Надеюсь, что этот матч без болельщиков будет последним для нас. "Партизан" вынес урок. В этой ситуации проиграли все - клуб, болельщики и футболисты" - приводит слова Джукича Sportskacentrala.

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