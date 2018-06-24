Тренер Польши: "Мы уступили сильной команде"

Наставник сборной Польши Адам Навалка высказался о фиаско своей команды на ЧМ-2018.

"Мы уступили сильной команде, и это надо принять. Игра была равной до первого пропущенного гола. После углового ситуация вышла из-под контроля. Мы изменили схему и стали больше атаковать, используя опытных футболистов, но ничего не вышло. Завтра будет новый день. Я приношу извинения за поражение, но его надо принять.

Мы выложились на максимум и использовали все свои ресурсы. Но игра у нас не клеилась. Колумбийцы умно пользовались контратаками и забили еще два. Мы выпустили еще одного нападающего, чтобы спасти ситуацию, но колумбийцы были намного лучше. Не думаю, что на нас повлияла жара. Если речь идет о беге и физической подготовке, у нас все в порядке. Нас просто превзошли во владении мячом.

Индивидуальный анализ проводится после каждого матча. Публично это делать я не буду. Сегодняшний состав был оптимальным. Это лучшие футболисты, которыми мы располагали. Нам приходится принимать смелые решения, но только после матча ясно, насколько план на игру был хорош. Я не считаю, что сегодня дело было в составе" - приводят слова Навалки российские СМИ.

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