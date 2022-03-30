Тренер Польши поделился мнением о выходе на ЧМ-2022

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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился мнением о победе над Швецией (2:0) и прокомментировал выход своей команды на чемпионат мира-2022.

"Особенный вечер не только для меня, но и для всего польского футбола.

Не будем забывать, что для многих наших ребят это был последний шанс сыграть на чемпионате мира. Я очень рад, что мы этот шанс не упустили.

Действительно замечательный вечер!" – сказал Михневич.

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