Тренер Польши поделился мнением о выходе на ЧМ-2022
Фото: твиттер УЕФА\Автор неизвестен
Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился мнением о победе над Швецией (2:0) и прокомментировал выход своей команды на чемпионат мира-2022.
"Особенный вечер не только для меня, но и для всего польского футбола.
Не будем забывать, что для многих наших ребят это был последний шанс сыграть на чемпионате мира. Я очень рад, что мы этот шанс не упустили.
Действительно замечательный вечер!" – сказал Михневич.
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