Тренер Португалии Сантуш рассказал о состоянии Роналду

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал состояние нападающего Криштиану Роналду.

"Он находится в расположении сборной, так как с ним все в порядке. Если бы у него были проблемы, то я бы его не вызвал. Он в норме и может играть.

И вообще, мы здесь собрались говорить не о Роналду, а о матче против Литвы. Нам нужно добыть две победы, чтобы пройти на Евро-2020", - приводит слова Сантуша Corriere dello Sport.

Напомним, что ранее Роналду был заменен в двух играх "Ювентуса" кряду. Наставник команды Маурицио Сарри заявил, что менял игрока из-за проблем с коленом.

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