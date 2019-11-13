Тренер Португалии Сантуш рассказал о состоянии Роналду
Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал состояние нападающего Криштиану Роналду.
"Он находится в расположении сборной, так как с ним все в порядке. Если бы у него были проблемы, то я бы его не вызвал. Он в норме и может играть.
И вообще, мы здесь собрались говорить не о Роналду, а о матче против Литвы. Нам нужно добыть две победы, чтобы пройти на Евро-2020", - приводит слова Сантуша Corriere dello Sport.
Напомним, что ранее Роналду был заменен в двух играх "Ювентуса" кряду. Наставник команды Маурицио Сарри заявил, что менял игрока из-за проблем с коленом.
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|12
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|12
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|Кальяри
|12
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|Рома
|12
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|12
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|Парма
|12
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|Фиорентина
|12
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|10
|Хеллас Верона
|12
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|Торино
|12
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|12
|Удинезе
|12
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|13
|Сассуоло
|11
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|Милан
|12
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|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
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|17
|Дженоа
|12
|9
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|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
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|Брешия
|11
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