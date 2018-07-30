Тренер ПСЖ рассказал о будущем Кавани



Главный тренер ПСЖ Томас Тухель считает, что нападающий Эдинсон Кавани не покинет клуб.

"Я думаю, что Кавани хочет остаться в ПСЖ. Я обсуждал с ним этот вопрос и он не говорил, что заинтересован в смене клуба", - цитирует Тухеля EFE.

Ранее сообщалось, что купить 31-летнего Кавани хочет "Реал". Контракт форварда с парижским клубом рассчитан до 2020 года. В прошлом году он забил 40 мячей в 48 матчах за ПСЖ.

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