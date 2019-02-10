Тренер ПСЖ сообщил новые подробности о травме Кавани

Теги псжэдинсон кавани манчестер юнайтедтомас тухельтравмы

Тренер ПСЖ сообщил новые подробности о травме Кавани
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, скорее всего, не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

"У меня нет хороших новостей. Думаю, что у Кавани мало шансов принять участие в матче против "Манчестер Юнайтед". Но Эдинсон пройдет еще несколько медицинских тестов, так что у нас есть небольшая надежда, несмотря на не очень хорошие результаты первого обследования.

В таких важных матчах, как с "Манчестер Юнайтед", на поле нужны опытные игроки, которые знают, как справляться с давлением", - приводит слова Тухеля ESPN.

Напомним, что Кавани получил травму в матче чемпионата Франции с "Бордо" (1:0) и был заменен во втором тайме. Из-за травмы матч с "МЮ" точно пропустит лидер ПСЖ Неймар.

Не пропустите: Сульшер высказался об отсутствии Неймара в матчах Лиги Чемпионов с "МЮ". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Валенсия" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча Примеры начнется в 18:15

"Валенсия" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча Примеры начнется в 18:15

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов