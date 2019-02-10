Тренер ПСЖ сообщил новые подробности о травме Кавани



Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, скорее всего, не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

"У меня нет хороших новостей. Думаю, что у Кавани мало шансов принять участие в матче против "Манчестер Юнайтед". Но Эдинсон пройдет еще несколько медицинских тестов, так что у нас есть небольшая надежда, несмотря на не очень хорошие результаты первого обследования.

В таких важных матчах, как с "Манчестер Юнайтед", на поле нужны опытные игроки, которые знают, как справляться с давлением", - приводит слова Тухеля ESPN.

Напомним, что Кавани получил травму в матче чемпионата Франции с "Бордо" (1:0) и был заменен во втором тайме. Из-за травмы матч с "МЮ" точно пропустит лидер ПСЖ Неймар.

Не пропустите: Сульшер высказался об отсутствии Неймара в матчах Лиги Чемпионов с "МЮ". | http://soccernews.ru