Тренер ПСЖ сообщил новые подробности о травме Кавани
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, скорее всего, не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
"У меня нет хороших новостей. Думаю, что у Кавани мало шансов принять участие в матче против "Манчестер Юнайтед". Но Эдинсон пройдет еще несколько медицинских тестов, так что у нас есть небольшая надежда, несмотря на не очень хорошие результаты первого обследования.
В таких важных матчах, как с "Манчестер Юнайтед", на поле нужны опытные игроки, которые знают, как справляться с давлением", - приводит слова Тухеля ESPN.
Напомним, что Кавани получил травму в матче чемпионата Франции с "Бордо" (1:0) и был заменен во втором тайме. Из-за травмы матч с "МЮ" точно пропустит лидер ПСЖ Неймар.
Не пропустите: Сульшер высказался об отсутствии Неймара в матчах Лиги Чемпионов с "МЮ". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Болонья" и "Дженоа" победителя не выявили
-
"Валенсия" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча Примеры начнется в 18:15
-
УЕФА назначил арбитра на матч "Зенита" против "Фенербахче"
-
"Атлетик" - "Барселона": видеотрансляция матча с участием лидера Ла Лиги начнется в 22:45
-
Неймар впереди всех: названы самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Франции
-
Основной голкипер "Спартака" пропустил тренировку из-за травмы
-
Легенда "Зенита" оценил шансы команды на чемпионство
-
1
Вратаря "Реала" забросали крысами в матче с "Атлетико" (фото)
-
"Леганес" разгромил "Бетис" в матче Примеры благодаря хет-трику Эн-Несири (видео голов)
-
Тренер ПСЖ сообщил новые подробности о травме Кавани
-
1
Головин более чем в три раза уступает по зарплате самому высокооплачиваемому игроку "Монако": названы суммы
-
УЕФА назначил видеоассистентов рефери на матчи Лиги чемпионов
-
Нападающий "Спартака" в ближайшее время сменит клуб
-
Салах удивил сменой имиджа (фото)
-
"Сассуоло" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А начнется в 20:00
-
Черчесов дал совет "Краснодару" перед встречей с "Байером" в Лиге Европы
-
В "Саутгемптоне" приняли жесткое решение по фанатам, которые насмехались на смертью Салы
-
В семье легенды английского скандала назревает семейный скандал
-
В семье пилота Салы приняли важное решение о дальнейшем развитии событий
-
1
Наингголан заключил мировое соглашение с "Интером"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4