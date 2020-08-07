Тренер ПСЖ Тухель получил перелом ноги на тренировке

Наставник ПСЖ Томас Тухель получил серьезное повреждение на тренировке.

"Во время вчерашней тренировки Томас Тухель растянул левую лодыжку и получил перелом пятой плюсневой кости", - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может уволить Тухеля, если клуб не дойдет до финала Лиги Чемпионов.

12 августа парижане встретятся с "Аталантой" в рамках 1/4 финала ЛЧ.

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