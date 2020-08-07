Тренер ПСЖ Тухель получил перелом ноги на тренировке
Наставник ПСЖ Томас Тухель получил серьезное повреждение на тренировке.
"Во время вчерашней тренировки Томас Тухель растянул левую лодыжку и получил перелом пятой плюсневой кости", - говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что ПСЖ может уволить Тухеля, если клуб не дойдет до финала Лиги Чемпионов.
12 августа парижане встретятся с "Аталантой" в рамках 1/4 финала ЛЧ.
Читайте также: ПСЖ в преддверии матча с "Аталантой" минимально обыграл "Сошо". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|28
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13