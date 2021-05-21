Тренер "Пюника" избил своего футболиста

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Тренер "Пюника" избил своего футболистаФото: инстаграм "Пюника"/Автор неизвестен

Как сообщает Чемпионат со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.в четверг, 20 мая, в аэропорту Звартноц главный тренер "Пюника" Егише Меликян избил нападающего команды Антона Кобялко.

"Перед отъездом в Россию 20 мая Кобялко пришел на базу клуба, попрощаться с командой, которая отправлялась в Гюмри на игру с "Шираком".

Кобялко подошел попрощаться с тренером Меликяном и попросил того извиниться за то, что тот во время матча "Пюник" – "Арарат-Армени" отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и скрылся с территории базы в аэропорт.

В аэропорту Кобялко нагнали Егише Меликян и заместитель генерального директора "Пюника", член исполкома ФФА Ким Аракелян и избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию", – сказал источник.

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