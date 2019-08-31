Тренер "Пюника" прокомментировал подписание контракта с Сычёвым
Наставник "Пюника" Александр Тарханов поделился мыслями касательно перехода в клуб российского нападающего Дмитрия Сычёва.
"Мы его взяли, заявили, но в течение двух месяцев ещё будем смотреть, как он набирает форму. Его надо подготовить, и на это уйдёт какое-то время. Желание у него играть есть, посмотрим, как он его реализует. Контракт у него небольшой. Срок не знаю - это договорённости между игроком и клубом, нюансы я не знаю.
Я хорошо знаю Сычёва, общие знакомые попросили его посмотреть. Мастерство у него есть, важно, что огромное желание - тоже. Посмотрим, сможет он восстановиться или нет. Во всяком случае я посмотрел на него в одной из тренировок, он показывал максимум", - сказал Тарханов.
Напомним, что форвард в возрасте 35 лет возобновил профессиональную карьеру и заключил с "Пюником" соглашение по схеме "1+1".
Сычёв известен по выступлениям за "Спартак", "Марсель" и "Локомотив". В составе сборной России он забил 15 голов в 47 матчах.
Не пропустите: Сычёв прокомментировал свой переход в "Пюник". | http://soccernews.ru
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