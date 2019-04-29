Тренер "Райо Вальекано": "Впервые в жизни победил "Реал", теперь могу спокойно умирать"

Наставник "Райо Вальекано" Пако Хемес поделился эмоциями после победы своей команды над "Реалом" в матче 35-го тура Примеры.

"Мы провели очень хороший матч с одной из лучших команд мира. Я не думаю, что отсутствие мотивации у "Реала" приуменьшает наши заслуги. Мы играли выше наших возможностей. Мы понимали, что если проиграем, сегодня всё может закончиться. Я впервые в жизни победил "Реал". Теперь могу спокойно умирать, ведь мы это сделали", - цитирует Хемеса официальный твиттер клуба.

Благодаря этому результату "Райо Вальекано" поднялся на 19-е место в турнирной таблице первенства, "Реал" - остался на третьей строчке.

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