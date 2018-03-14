Тренер "РБ Лейпциг": "Мы постараемся забить "Зениту" первыми"

Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом".

"С некоторыми нашими игроками есть сложности. Повреждение у Кампля, не очень хорошо чувствует себя Упамекано. Но нам удалось приехать в составе 19-20 игроков.

Температура на стадионе идеальная. Он впечатляет, во время матча здесь будет громче, когда придет 50 тысяч болельщиков. Завтра нас ждет важная страница в истории нашего клуба, надеемся, все завершится удачно для нас.

Совершенно естественно, что дома "Зенит" играет сильнее. В этой связи мы не будем садиться в оборону, нам будет недостаточно лишь надежно отыграть в защите. Нам нужно забивать. Мы приложим все усилия для того, чтобы забить гол и забить его первыми", - приводят слова наставника российские СМИ.

Матч "Зенит" - "Лейпциг" состоится 15 марта и начнется в 21.00 по московскому времени. В первой встрече немецкий клуб победил со счетом 2:1.

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