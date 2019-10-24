Тренер "РБ Лейпциг" прокомментировал победу над "Зенитом"

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Тренер "РБ Лейпциг" прокомментировал победу над "Зенитом"

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн поделился мыслями о матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Зенита", в котором его команда выиграла со счётом 2:1.

"Меня поразило, что "Лейпциг" остался хладнокровным, когда начал проигрывать в первом тайме. Нам отчасти повезло, что у "Зенита" были проблемы с передачами в завершающей стадии. Мы одержали важнейшую победу, которую полностью заслужили", - цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Благодаря победе в очной игре "РБ Лейпциг" обошёл "Зенит" и возглавил группу ЛЧ.

Матч четвёртого тура группового этапа между этими командами запланирован на 5 ноября.

Не пропустите: Семак: "У "Лейпцига" были более острые моменты на контратаках. Заслуженная победа". | http://soccernews.ru
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