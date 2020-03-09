Тренер "РБ Лейпциг" сравнил себя с Моуринью
Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн поделился мнением о наставнике "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, с командой которого "быки" сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Я не слишком много думаю о том, чем бы стала моя победа над Моуринью. Я думаю о том, как здорово было бы пройти "Тоттенхэм". Как я уже говорил, мне далеко до уровня Моуринью. Сомневаюсь, что сумею выиграть за карьеру столько трофеев", - приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.
Матч "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" состоится завтра, 10 марта. Начало встречи в 23:00 мск. В первом матче "РБ Лейпциг" одержал выездную победу со счетом 1:0.
Не пропустите: Моуринью признался, что не взял бы в команду Жозе Моуринью-игрока. | http://soccernews.ru
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