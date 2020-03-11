Тренер "РБ Лейпциг" установил рекорд Лиги чемпионов
Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман установил рекорд Лиги Чемпионов.
32-летний Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории турнира, который сумел выиграть раунд в плей-офф.
Напомним, что в 1/8 финала "РБ Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм" (1:0 и 3:0).
Следующий соперник немецкого клуба определится по результатам жеребьевки.
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