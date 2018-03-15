Тренер "РБ Лейпциг": "Зенит" играл не хуже "Наполи"
Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль прокомментировал ничейный результат с "Зенитом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, который позволил его команды пройти в четвертьфинал.
"Очень горды и счастливы, что нам удалось пройти дальше. Знаем, что должны были решать исход встречи гораздо раньше. Шансов у нас было предостаточно, но после гола перестали играть и дали надежду сопернику. В перерыве я был недоволен тем, как играет команда. Во втором тайме начали так, как надо, создали несколько моментов, но не забили. Вернер должен был решать исход встречи, но не реализовал пенальти. Мы терпели до последней секунды, ведь соперник хотел забить.
Манчини пришлось быстро менять тактику после травмы Кокорина, это было понятно. Вышел совсем другой тип нападающего, так что ему было сложно. В целом, мы знали, что "Зенит" пытается добиваться успеха длинными передачами вперед, и этому надо было противодействовать.
Выход в четвертьфинал Лиги Европы это очень большой успех для клуба. В Лиге Чемпионов мы хорошо играли, прошли два раунда Лиги Европы, победили "Наполи" и "Зенит". "Наполи" играл мощно, "Зенит" не намного хуже", - приводят слова Хазенхюттля российские СМИ.
Не пропустите: "РБ Лейпциг" - первый дебютант еврокубков за последние 10 лет, в первый сезон добравшийся до 1/4 финала. | http://soccernews.ru
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