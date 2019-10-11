Тренер "Реал Сосьедада": "Месси не соответствует ценностям и образу жизни нашего клуба"

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Тренер "Реал Сосьедада": "Месси не соответствует ценностям и образу жизни нашего клуба"

Наставник "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль высказался о капитане "Барселоне" Лионеле Месси.

"Месси не соответствует ценностям и образу жизни нашего клуба. Но он все равно является феноменальным футболистом, который творит на поле удивительные вещи.

Хотел бы я тренировать его? Нет. И я не отдам в этом вопросе предпочтения кому-то из других футболистов", - приводит слова Альгуасиля Marca.

В этом сезоне Месси провел 5 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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